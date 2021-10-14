Пекин, 14 октября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Тайфун «Компасу», ставший 18-м с начала года в Китае, обрушился на южнокитайскую островную провинцию Хайнань днем 13 октября, сообщает агентство Синьхуа.

S.w-x.co Тайфун

По данным метеорологической службы Хайнаня, тайфун обрушился на побережье поселка Боао в городе Цюнхай в 15:30 по местному времени со скоростью ветра до 118,8 км/ч. Тайфун тут же начал ослабевать после обрушения на сушу и, по прогнозам, пройдет через южную часть Хайнаня, прежде чем войти в залив Бейбу раним утром 14 октября.

Тайфун «Компасу» в сочетании с холодным фронтом, по прогнозам, принесет сильные дожди и сильный ветер в морские и сухопутные районы Хайнаня. Готовясь к тайфуну, власти Хайнаня отменили все рейсы в крупных аэропортах провинции и приостановили работу местной высокоскоростной железнодорожной кольцевой линии, а также паромов через Хайнаньский пролив, которые соединяют Хайнань с провинцией Гуандун.

Островная провинция приняла план реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы справиться с сильными ветрами и наводнениями, включая приостановку занятий, работы и рынков, а также закрытие туристических достопримечательностей.

Провинция Гуандун также приняла меры предосторожности для защиты жизни и имущества жителей. Школы, детские сады, строительные площадки и туристические достопримечательности в Гуанчжоу, Шэньчжэне и Фошане были временно закрыты с 13 октября.