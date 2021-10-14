Пекин, 14 октября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Военный эпический фильм «Битва при Чосинском водохранилище» продолжил лидировать в прокате материкового Китая, показали данные информационной сети China Movie Data, сообщает 13 октября агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилищереж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

При ежедневных кассовых сборах в 85,5 млн юаней ($13,2 млн) общие кассовые сборы фильма превысили 4,3 млрд юаней к 13-му дню показа 12 октября. Еще один фильм патриотической тематики «Я и поколение моих родителей» занял второе место в чарте, завершив день с более чем 16,3 млн юаней сборов.

На третьем месте оказался «Пловцы» с кассовыми сборами около 1,33 млн юаней за указанный день проката.