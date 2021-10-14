Москва, , 03:00 — REGNUM Блогер Алексей Навальный не будет содержаться в эксклюзивных условиях в колонии лишь потому, что он прикрывается политической деятельностью. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл, которое было опубликовано 14 октября на сайте президента РФ.

Алексей Навальный Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На вопрос журналистки о том, готов ли российский лидер улучшить условия жизни блогера Навального, отбывающего наказание в местах лишения свободы, президент РФ ответил, что эксклюзивных условий для данного лица создаваться не будет.

Как пояснил президент Путин, Навальный «не один такой». Кроме осужденного блогера есть и другие люди, преступившие законы Российской Федерации, но никого не будут ставить в какие-то особые «эксклюзивные» условия. Это касается и тех, кто, по словам главы России, «прикрывается политической деятельностью».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента РФ Путина, ричина осуждения российского гражданина Алексея Навального не в том, что он занимался политикой, а в его серьёзных неладах с законом.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин о Навальном: фигурант отбывает срок за совершённые преступления