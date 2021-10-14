Москва, 14 октября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Блогер Алексей Навальный не будет содержаться в эксклюзивных условиях в колонии лишь потому, что он прикрывается политической деятельностью. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл, которое было опубликовано 14 октября на сайте президента РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Навальный

На вопрос журналистки о том, готов ли российский лидер улучшить условия жизни блогера Навального, отбывающего наказание в местах лишения свободы, президент РФ ответил, что эксклюзивных условий для данного лица создаваться не будет.

Как пояснил президент Путин, Навальный «не один такой». Кроме осужденного блогера есть и другие люди, преступившие законы Российской Федерации, но никого не будут ставить в какие-то особые «эксклюзивные» условия. Это касается и тех, кто, по словам главы России, «прикрывается политической деятельностью».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента РФ Путина, причина осуждения российского гражданина Алексея Навального не в том, что он занимался политикой, а в его серьёзных неладах с законом.