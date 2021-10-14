Москва, 14 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает всех желающих пройти бесплатное обучение на 10 новых онлайн-курсах. Об этом 14 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

ИА REGNUM Бизнес

Проводимые комплексом занятия посвящены цифровой журналистике, продвижению товаров и услуг в социальных сетях, программированию на языке Phyton, графическому дизайну. Также слушателей обучат управлению IT-проектами и SEO-продвижению, которое позволяет повысить позиции сайта при запросе в поисковых системах. Кроме того, все желающие смогут обучиться по таким направлениям, как «Анализ данных», «3D-моделирование и 3D-печать».

«Новые программы подготовки охватывают востребованные направления, на которые есть спрос и среди москвичей, и среди работодателей. Опыт показывает, что такой формат интенсивного обучения популярен у горожан. В прошлом году на занятия записались больше 15 тысяч человек», — сказала Сергунина.