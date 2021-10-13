Алжир, 14 октября, 2021, 02:35 — ИА Регнум. Полиция Алжира задержала 17 человек по подозрениям в участии в деятельности сепаратистских группировок, передает телеканал ENTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

По его данным, подозреваемые были связаны с Движением за самоопределение Кабилии. Их арестовали в провинциях, прилегающих к столице Алжира. Следствие предполагает, что сепаратисты были связаны с иностранными вооруженными силами. В ходе обыска у них нашли оружие, агитационные материалы и документы, подтверждающие связи с сепаратистской организацией.

В настоящее время все задержанные заключены под стражу. Им предъявлены обвинения в планировании актов, угрожающих государственной безопасности.