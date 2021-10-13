Бали, Индонезия, 14 октября, 2021, 02:19 — ИА Регнум. Туристам из Китая, Южной Кореи, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии разрешили въезжать на курортный остров Бали власти Индонезии. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба министерства туризма страны.

(сс) Grayswoodsurrey Туристы на острове Бали

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Разрешение на въезд для туристов из пяти стран вступает в силу с 14 октября. Уточняется, что страны были выбраны по ряду критериев: низкое количество случаев заражения коронавирусом и меньше 5% положительных ПЦР-тестов от общего числа проводимых в стране.

Российским туристам пока въезд на остров запрещён. Ожидается, что к концу октября власти Индонезии разрешат въезд на Бали туристам из ещё 13 стран мира. Какие именно государства попадут в список, пока не разглашается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для прохождения карантина на Бали подготовили 35 отелей. Ещё 55 отелей примут туристов в случае, если мест окажется недостаточно.