Нью-Йорк, США, , 01:57 — REGNUM Южная Корея просит КНДР ответить на предложение возобновить диалог между странами, заявил южнокорейский дипломат Сунгхун Ким в ходе заседания комитета Генассамблеи ООН.

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы просим Северную Корею ответить на наш призыв к возобновлению диалога», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель МИД Южной Кореи Но Кю Дук заявил о важной роли России в восстановлении диалога с Северной Кореей. Он уточнил, что в настоящее время переговорный процесс между Сеулом и Пхеньяном по ситуации на Корейском полуострове приостановлен. По словам дипломата, в возобновлении диалога важно участие России, так как Москва всегда делала это в конструктивном ключе.

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