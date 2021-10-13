Дамаск, 10 мая, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Российская военная полиция в Сирии развернула колонну с шестью БМП Bradley «международной антитеррористической коалиции». Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM БМП Bradley

По словам Попова, днём 8 мая в районе населённого пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке военные полицейские блокировали недеконфликтованную колонну так называемой международной антитеррористической коалиции в составе шести БМП Bradley и двух пикапов.

«В дальнейшем колонна «коалиции» развернулась и отправилась в обратном направлении», — добавил военный.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы два обстрела сирийских правительственных войск со стороны террористов из «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ, признана террористической организацией) в провинции Идлиб.

Как сообщало ИА Регнум, Воздушно-космические силы России уничтожили в сирийской провинции Хомс два места базирования боевиков. Об этом 4 мая в ходе брифинга рассказал Юрий Попов.

ЦПВС зафиксировал два обстрела позиций правительственных войск Сирии со стороны террористических группировок. В результате обстрелов в районе Эль-Арейма в провинции Латакия ранения получил один сирийский военнослужащий.

В районе Эт-Танф зафиксировано девять нарушений парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, парой штурмовиков A-10 Thunderbolt и самолётом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W.