Минск, , 01:50 — REGNUM Закон о приостановлении действия соглашения о реадмиссии со странами Евросоюза подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Закон вступил в силу 14 октября после публикации на национальном правовом интернет-портале страны.

Флаг Белоруссии

«Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года», — сказано в тексте закона.

Законопроект был принят нижней палатой парламента Белоруссии 4 октября 2021 года и в этот же день получил одобрение и в верхней палате. Законопроект о реадмиссии стал ответной мерой на недружественные действия западных стран в отношении Белоруссии.

Законопроект о реадмиссии определял механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших правила въезда в страны ЕС, либо пребывания и проживания в них. Условиями документа предполагалось расторжение договора временно или полностью одной из сторон после уведомления другой стороны.

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