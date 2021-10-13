Джалал-Абад, Киргизия, 14 октября, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Горнодобывающая компания, работающая на золоторудном месторождении Терек-Сай в Джалал-Абадской области Киргизии, обратилась в милицию с жалобами на действия местных жителей, сообщил 13 октября Turmush.

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По данным милиции, заявление поступило от руководителя компании «Эти Бакыр Терексай» Вели Гёкдере, досудебное производство начато по ст. 265 ч.1 («Незаконное перекрытие дорог») Уголовного кодекса. В заявлении упоминаются случай, когда местные жители мешали работе горнорудной компании: в начале сентября около 15 человек перекрыли дорогу, которая ведет на карьер, трое жителей попали на карьер и воспрепятствовали работе спецтехники.

«Почему население, которое проживает в санитарной зоне, должно дышать пылью и газом из-за разработки месторождения?! Население не стало идти на такие меры, как остановка работы всей спецтехники. Они работают без перебоев. Население лишь поднимает вопрос по санитарной зоне. Мы просим власти привлечь экологов, чтобы они проверили на соответствие нормам», — утверждают сельчане.

По данным местных жителей, большая часть из 62 семей, оказавшихся в санитарной зоне, готовы продать свои дома и переехать. Отказываются от переезда около 10 семей, считающие? что горнорудная компания должна заплатить им более высокую компенсацию за дома. При этом жители отказывается называть суммы, которые просят у горнодобывающей компании.

Разработку месторождения ведет ОсОО «Эти Бакыр Терексай» — совместное предприятие, где 25% капитала принадлежит ОАО «Кыргызалтын», 75% — турецкой компании «Эти Бакыр Терексай».

Решением Межведомственной комиссии от 27 ноября 2015 года ОсОО «Эти Бакыр Терексай» было признано победителем конкурса и стало обладателем лицензии. Компания выплатила в бюджет Киргизии 20 млн долларов.