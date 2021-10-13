Абуджа, 14 октября, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Не менее трех человек стали жертвами взрыва бензовоза на северо-востоке Нигерии, заявил представитель службы по чрезвычайным ситуациям нигерийского штата Адамава Мохаммед Сулейман в ходе пресс-конференции.

(сс) code404 Взрыв

«Три человека погибли, еще двое получили ранения и ожоги, сейчас они получают лечение в больнице Муби», — заявил он.

По факту взрыва проводится расследование. По предварительной версии, взрыв произошел, когда люди переносили топливо из бензовозов на АЗС в пластиковых канистрах. Других подробностей произошедшего не приводится.