Лондон, 14 октября, 2021, 01:31 — ИА Регнум. Британские энергетические компании Pure Planet и Colorado Energy, суммарно обслуживавшие около 250 тысяч клиентов в Великобритании, объявили о своем банкротстве из-за роста цен на газ. Об этом 13 октября сообщило издание Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

С начала сентября число обанкротившихся организаций из-за топливного кризиса в королевстве достигло 11.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября газета Financial Times написала о том, что пять энергокомпаний в Великобритании закрылись из-за роста цен на газ и еще 40 организаций в стране могут объявить о банкротстве по этой же причине.

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