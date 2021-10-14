14 октября 2021 | Время чтения 14 мин

России снова придётся платить по белорусским счетам. Несменяемость режима Лукашенко обходится всё дороже не только Москве, но и белорусскому бизнесу, и иностранным инвесторам, и широким массам населения постсоветской недомонархии.

Сергей Артёменко, , 08:16 — REGNUM Экономика Белоруссии приближается к очередному кризису. Затишье перед бурей явлено в формально улучшающихся показателях. Официальный прогноз социально-экономического развития на 2021 год, утверждённый президентским указом в конце прошлого года, предусматривавший рост ВВП на 1,8%, в августе был скорректирован и теперь предусматривает рост на 3,3%.

Зайчик Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Радикально изменил свой прогноз по белорусской экономике Всемирный банк. Весной он предрекал белорусской экономике падение на 2,2%, а осенью — уже рост на 1,2%. В 2022 году банк предрекает рецессию с падением ВВП на 2,8% (вместо прироста на 1,9%), а в 2023 году — прирост на 2,3%.

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Действующий с ним в тандеме Международный валютный фонд также резко изменил свои прогнозы. В октябрьском World Economic Outlook его эксперты предрекают рост ВВП Белоруссии по итогам 2021 года на 2,1%. В апреле те же эксперты рассчитали падение белорусской экономики на 0,4%. В 2022 году ими же запланирован рост ВВП Белоруссии на 0,5% (вместо 0,8% в апрельском прогнозе).

По итогам 2021 года, считают в МВФ, мировой ВВП вырастет на 5,9%. Таким образом, белорусская экономика хоть и продемонстрирует хорошие темпы, посрамляя прогнозистов из ведущих финансовых институтов, однако её прирост будет почти в два раза ниже общемирового. Это значит, что отставание Белоруссии от ведущих экономик мира увеличится. В силу объективных условий, помноженных на негативные субъективные факторы, постсоветскому лимитрофу никогда не попасть в пресловутый первый мир.

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Эксперты ВБ и МВФ недооценили белорусский демпинг на внешних рынках, где во время пандемии ухудшился платёжеспособный спрос при резком росте цен на сырьевые товары. В этом и разгадка кратного роста цен на белорусском внутреннем рынке, в частности — на сырьё и полуфабрикаты, стройматериалы и ряд других товаров, внезапно оказавшихся востребованными на внешних рынках.

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне Shiny Things

При этом следует также учитывать специфику белорусской официальной статистики, своеобразно рассчитывающей ВВП, инфляцию, экспорт, инвестиции и даже «ковидную» смертность. Как и в случае с младенческой смертностью, фальсификации начинаются на самом низовом уровне, достигая апогея в правительственных отчётах и пропагандистской продукции.

Аналогично по показателям пресловутых средних зарплат, реальных доходов населения и так далее. Мало кто не знает анекдотические сюжеты про среднюю температуру по больнице или среднестатистический рацион: одни едят мясо, другие капусту, а в среднем и общем все кушают голубцы. Такая «стабильность» и такое «развитие», явленные в приглаженных отчётах Белстата и лживых сюжетах «Белтелерадиокомпании», не вдохновляют даже высшее руководство Белоруссии.

Выступая 8 октября с трибуны минского Дворца Республики, Александр Лукашенко попытался представить нынешнюю ситуацию позитивно. Он рассказал, как питался в детстве: «В память врезалось: это хлеб, сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть — собака подошла, схватила этот кусок хлеба — он упал! В пыль, в грязь! Поднял, съел. И мы питались очень просто».

Продолжая психологически готовить население к простой и относительно «здоровой пище», Лукашенко также обратил внимание на хлебобулочные изделия, «эти все смаженки, драники, огурцы, сало и прочее», подчеркнув: «А люди хотят смаженку, обыкновенных драников. То есть настал новый период в жизни. Это всегда маятник: туда качнулся, потом сюда. И вот этот момент».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко President.gov.by

Такими незамысловатыми историями и фантазиями население готовят к очередному кризису, который на эзоповом языке белорусской пропаганды называется «временными трудностями и неурядицами» или попросту «непростыми временами». Города становятся слишком дорогими для широких масс бедноты, которую вынуждают отказаться от мечтаний о жизни с более-менее обустроенной инфраструктурой. Поэтому цены на жильё в Минске искусственно взвинчиваются разными способами, делая его недосягаемым для простых рабочих и не попавшей в сервильный пул интеллигенции.

Неслучайно 21 сентября на совещании с правительственными и другими чиновниками Лукашенко вновь рассматривал проблемы пока что легальной миграции. Как сообщала президентская пресс-служба, снова «для стимулирования переезда граждан в сельскую местность предлагается дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тыс. человек». Старая идея, предшествовавшая провальному проекту разгрузки Минска пресловутыми «городами-спутниками», пока что подкрепляется преимущественно словами.

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Финансовых возможностей для снятия хронических проблем по-прежнему нет. Подтягивать уровень жизни в провинции никто не собирается. Зато появляется много интересных идей по увеличению налоговой нагрузки, а также выводу чиновников из-под ответственности с одновременным перекладыванием решения социальных вопросов на само население.

Из этой серии — регулярные инициативы по повышению налогов и введению новых. Из уже внедрённых новшеств — аналог средневекового налога на выезд: «сборами» обложены автотранспортные средства по пути в ЕС и в РФ. Москва не ответила зеркально введением аналогичных поборов для выезжающих в другую часть Союзного государства России и Белоруссии.

Минск © ИА REGNUM

Из свежих инициатив — повышение налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей и прочий микробизнес. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов 10 октября анонсировал фискальные инициативы, которые распространятся не только на обывателей, но даже на зарубежные субъекты хозяйствования, включая китайский AliExpress, российский OZON, а также Lamoda, Wildberries и так далее. Всем им предстоит с 1 июля уплачивать 20% белорусского налога на добавленную стоимость, а также нести прочие расходы, связанные с удовлетворением потребностей белорусского населения.

Говоря о дефицитном бюджете 2021 года и планах на следующий год, глава белорусского минфина поведал: «У нас был достаточно весомый дефицит на уровне 4 млрд рублей, который в начале года с учетом уточнений всевозможных возрос до 6 — то есть более 3% ВВП, которые планировалось покрыть за счет остатков бюджета, то есть той подушки, которую мы скопили, не потратив все до последнего в предыдущие годы. По итогам девяти месяцев наш дефицит составляет чуть более 1 млрд рублей, то есть менее 1% ВВП. Поэтому мы не сможем полностью выйти из дефицита, восстановиться так, как мы работали до того. Плюс — определенные отрасли подвержены санкционному давлению. Но каких-то сбоев, неплатежей, невыполнения государством своих обязательств не будет. На следующий год мы планируем сгруппировать доходы, отказаться от расходов, которые могут подождать, чтобы быть в балансе. Рост зарплаты в любом случае будет, он будет выше, чем инфляция».

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Месяцем ранее, 19 августа, Лукашенко принял с докладом министра по налогам и сборам Сергея Наливайко и председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова, сообщив им: «Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Это обычные заявления наших «свядомых», «протестунов». Абсолютно нет».

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Налоговый кодекс будет откорректирован с учётом дефицита бюджета, возникшего из-за двух основных причин: ошибок и неэффективности госуправления, а также необходимости удовлетворять всё возрастающие затраты на насильственное удержание власти Александром Лукашенко и его ближайшим окружением. Поэтому повышаются налоги и вводятся новые.

Министр по налогам и сборам Белоруссии Сергей Наливайко President.gov.by

В частности, запланировано с 2022 года поднять ставки подоходного налога для сдающих жильё в аренду, а также обложить налогом владельцев единственного жилья. Пока что это будет символический налог, который, как показывает практика, в случае острой нужды поднимают.

Для индивидуальных предпринимателей предусмотрено с 1 января 2023 года отменить единый налог и упрощённую систему налогообложения. Та же мера коснётся адвокатов и нотариусов. ИП уже массово подают на ликвидацию, не желая платить «по-белому», тем более с мудрёной отчётностью и кассовыми аппаратами.

Запланированы повышения земельного налога, акцизов на табачную и алкогольную продукцию, моторное топливо. Обсуждаются инициативы, предусматривающие пополнение бюджетов всех уровней новыми «сборами» и прочими налоговыми суррогатами.

В то же время гражданам предложено самим думать о своей достойной старости. Повышение пенсионного возраста продолжится. Вместе с этим работникам предложено самостоятельно заботиться о том, чтобы она не была откровенно нищенской, хотя это прямая функция тоталитарного государства.

С этой целью Лукашенко 27 сентября подписал указ № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии». Документом предусмотрено предоставление работникам с 1 октября 2022 года права уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10% заработка (в дополнение к обязательному страховому взносу в бюджет Фонда социальной защиты населения в размере 1% заработной платы). Одновременно работодатели будут обязаны делать соразмерные взносам работников доплаты (не более чем 3%) на накопительные пенсии из средств, предусмотренных на уплату обязательного 28%-го взноса в бюджет ФСЗН.

«Отчисления в гарантийные фонды по накопительному пенсионному страхованию определены в размере 0,5% от суммы страховых взносов и ежемесячно перечисляются страховщиком в республиканский бюджет», — пояснили в президентской пресс-службе.

Пенсионер Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Осуществлять добровольное пенсионное страхование будет государственное РУСП «Стравита», а страховые деньги пойдут на финансирование госрасходов. На эти же цели пойдут средства, предусмотренные для компенсации вкладов в случае банкротства банков.

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Повышение налоговой нагрузки на работающих при сокращении социальных обязательств государства ухудшает качество жизни. Избирать органы государственной власти и управления граждане Белоруссии не могут. При этом они обязаны соблюдать написанные для них законы и подчиняться требованиям представителей назначенной Лукашенко «вертикали власти». Она собирает с обывателей и субъектов хозяйствования огромные деньги, распоряжаясь ими по своему усмотрению, в том числе щедро тратя на себя.

Периодически в бюрократических недрах возникают совершенно замечательные идеи, ярчайшие образцы административного восторга. Сразу несколько таковых было явлено 8 октября Александром Лукашенко, предложившим государственному «Белкоопсоюзу» административный ресурс для как бы конкуренции с частными пиццериями, а также монетизировать заявленный им бренд «Ябатька».

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Если верить докладам западных спецслужб и белорусской политэмиграции, возникают и практикуются также откровенно криминальные схемы пополнения бюджета. О соответствующем расследовании на брифинге 11 октября сообщил представитель МВД Германии.

Полиция ФРГ располагает информацией об организации на уровне руководства Белоруссии схем переправки нелегальных мигрантов в Евросоюз. По имеющимся данным, за возможность попытать счастья на белорусско-польской границе будущие нелегалы платят до четырёх тысяч евро. В маршрутах задействованы аэропорты Белоруссии, Ирака, Сирии, ОАЭ, Ливана, Иордании, Турции. В расследовании фигурируют белорусский государственный туроператор «Центркурорт». Издание Bild am Sonntag рассказало читателям про ввоз штурмующего границы ЕС контингента по студенческим визам. Очевидно, реализация такого масштабного проекта невозможна без МИД, МВД, Госпогранкомитета и других белорусских заинтересованных.

МИД Белоруссии Homoatrox

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Подобного рода «схематоз» является признаком отчаянного положения. Подавляющие оппозиционные настроения силовики и госпредприятия-«зомби» требуют не просто пресловутой «поддержки», но огромных дополнительных финансовых вливаний. На экономическую несостоятельность искусственно отчленённого от России лимитрофа обращают внимание не только в Белоруссии.

В начале октября международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service опубликовало новый прогноз по рейтингу Белоруссии, изменив его со «стабильного» на «негативный». Эксперты агентства пояснили: «Ключевыми факторами изменения прогноза на «негативный» являются повышенные риски рефинансирования долга с учетом ужесточения экономических и финансовых санкций, ограничивающих возможности финансирования, а также ограниченные резервы Белоруссии, что снижает способность противостоять дальнейшим потрясениям в условиях повышенной политической нестабильности».

Moody's в своём пресс-релизе констатировало «неэффективность» экономики Белоруссии, в которой доминирует госсектор. Экспертами агентства снова обращено внимание на проблемы белорусского бюджета из-за необходимости в ближайшие годы оказывать денежные вливания в крупные госпредприятия, попавшие под западные санкции. Отмечен риск ухудшения финансового положения на фоне относительно больших выплат по внешнему долгу при фактически закрытых западных рынках капитала.

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Кризисные явления на финансовом рынке Белоруссии проявляются в том числе и в таких явлениях, как отток депозитов населения, особенно в иностранной валюте, и повышенный спрос на неё. Банки в свою очередь повышают стоимость кредитных ресурсов для физлиц и субъектов хозяйствования.

Предвидя наступление чего-то нехорошего, население накапливает наличные доллары — основную валюту сбережений населения постсоветской республики. Доллар США в Белоруссии столь же популярен, выполняя функцию денег, как и в Эквадоре, в Зимбабве и во многих других странах третьего мира.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Не только население, но и формально обязанные проводить «дедолларизацию» госорганы ведут калькуляцию цен и много другого в иностранной валюте. Вернувшееся на некоторое время доверие к «фантикам» Нацбанка снова тает.

О недоверии к финансовой системе и росте ожиданий очередной девальвации белорусского рубля косвенно говорит переток денежных средств из банков в сектор недвижимости. Этот консервативный инструмент традиционно используют не только белорусские обыватели и нувориши, но и зарубежные компании и физлица из восточных стран.

В итоге вместе с искусственным ограничением строительства и другими факторами в Минске и других областных центрах происходит искусственное взвинчивание цен на недвижимость, особенно жилую. На фоне низких зарплат и роста потребительских расходов обзавестись собственной квартирой для широких масс населения становится почти несбыточной мечтой.

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Единственным надёжным источником пополнения ЗВР Белоруссии остаются российские кредиты, что отмечают в Moody's и других авторитетных структурах. Россия уже давно тяготится финансовой и иной поддержкой номинального союзника. Всё чаще Москва уклоняется от прямого финансирования по межправительственным соглашениям, предпочитая прокладочные структуры вроде ЕФСР, выдвигающие хоть какие-то условия по оздоровлению белорусской экономики.

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге Kremlin.ru

На фоне западных санкций доступ официального Минска и белорусских коммерческих структур к внешнему финансированию выглядит весьма дорогостоящим и рискованным делом. Под ограничительные меры уже попали не только белорусские «кошельки Лукашенко», но и привлечённые им зарубежные инвесторы.

В частности, под двойной удар попали коммерческие интересы сербских братьев Боголюба и Сретена Каричей (Dana Holdings), о чём в начале октября сообщали белградские издания. По информации Srpski Telegraf, в Белоруссии «Александр Лукашенко «конфисковал» их (недвижимое) имущество, в том числе квартиру, в которой они жили, разрешив вывезти из этой страны только личные вещи».

Братьям Каричам не впервой получать подобные удары со стороны Евросоюза. В своей родной Сербии они обогащались за счёт особо близких отношений со Слободаном Милошевичем, и такие же специфические технологии ведения бизнеса применяли везде, куда приходили со своими интересами, — в Казахстане, России, Белоруссии.

Особенность нынешней ситуации в том, что Лукашенко применил к братьям Каричам тот же подход, что и к выращенными им «неолигархам», таким как Юрий Чиж, некогда лидер ТОП-100 самых богатых и влиятельных бизнесменов Белоруссии, заработавший миллиарды на нефтепродуктах. Ранее под «стрижку баранов» иностранные инвесторы не попадали — у них либо отнимали собственность, как в случае с наследством Бадри Патаркацишвили (казус Зельцера-Березовского), либо не трогали вовсе.

Повышение налогов, изъятие избыточной ликвидности у «неолигархов», обрушение курса белорусского рубля и многие другие привычные для Белоруссии меры регулярно совпадают с кризисами. По анонсам и применению таких мер безошибочно определяется наступление очередного, вполне рукотворного «непростого времени».

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