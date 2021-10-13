Вашингтон, 14 октября, 2021, 01:18 — ИА Регнум. Группа боевиков из пяти человек в августе пыталась захватить самолет в аэропорту афганской столицы Кабуле. Об этом 13 октября сообщило издание Defense One со ссылкой на заявление военно-воздушных сил США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Афганистане

О планах злоумышленников удалось узнать разведке. В результате «ситуация была урегулирована». В войсках США не стали приводить подробности операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа глава Центрального командования американских вооруженных сил генерал Кеннет Маккензи заявил, что группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринимала попытки совершить атаки против военнослужащих Соединенных Штатов в Афганистане.