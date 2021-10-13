Москва, 14 октября, 2021, 01:13 — ИА Регнум. Россия с международными резервами в размере $618,2 млрд (эквивалентно 44,5 трлн рублей) занимает пятое место в мире по этому показателю, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии. Об этом говорится в отчёте Счетной палаты РФ по итогам проверки управления золотовалютными резервами, осуществляемого Центробанком РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

«Объём международных резервов России превысил 618,2 миллиарда долларов США (по состоянию на 1 сентября 2021 года). Это исторический рекорд — за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось», — говорится в документе.

Аудиторы отмечают, что значительное увеличение показателя произошло с 2015 года, преимущественно за счёт накопления золота — его доля увеличилась с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года. Кроме того, в структуре резервов увеличился объём специальных прав заимствования, выпускаемых Международным валютным фондом (МВФ): с $7 млрд до $24,6 млрд.

По итогам проверки Счётная палата заключила, что Банк России обеспечил оптимальное сочетание сохранности резервных активов, их ликвидности и доходности.