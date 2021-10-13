Кабул, 14 октября, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Семьи десяти человек, погибших при авиаударе ВС США в Кабуле в августе текущего года в Кабуле, ждут компенсаций от властей США. Об этом 13 октября сообщил афганский телеканал Afghanistan International.

США — Афганистан

Родственники погибших, проживающие в квартале квартале Хаджи-Бугра, расположенном в непосредственной близости от аэропорта Кабула, до сих пор не получили никаких компенсаций от американского руководства. Авиаудар был нанесён по автомобилям с людьми беспилотником ВС США, в результате атаки погибли десять человек, из них семеро детей.

По первоначальным данным ВС США, с помощью автомобиля, по которому был нанесён удар, боевики группировки «Исламское государство в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы собирались совершить теракт в кабульском аэропорту. Позднее, после проведённого расследования, Пентагон признал, что авиаудар был ошибкой.

Глава центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Белый дом будет искать возможности выплатить компенсацию родственникам погибших. Маккензи отметил, что вопрос с выплатами решить будет непросто, так как у США уже нет присутствия в Афганистане.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, США после бегства из Афганистана потеряли репутацию лидера либерального мира.