Ниамей, 14 октября, 2021, 01:00 — ИА Регнум. По меньшей мере десять человек погибли в результате нападения боевиков на мечеть на юго-западе Нигера, 13 октября предала радиостанция Studio Kalangou.

Matthias Ripp Африка

Инцидент произошел в регионе Тиллабери, примыкающем к границам с Мали и Буркина-Фасо. По словам свидетелей, боевики, используя два мотоцикла, прибыли в деревню во время вечерней молитвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января при нападении неизвестных на поселок в западной части Нигера погибли 58 мирных жителей.

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