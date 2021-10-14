Минск, , 00:59 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении в республике единого дня голосования. Соответствующий документ опубликован на белорусском портале правовой информации.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Статью 67 дополнить частью следующего содержания: «Выборы депутатов проводятся в единый день голосования», — говорится в законе.

Ранее белорусский парламент одобрил законопроект о поправках в конституцию, вводящих единый день голосования. Предполагается, что закон вступит в силу спустя десять дней после опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд Белоруссии проверил законопроект о введении единого дня голосования. Суд постановил, что проект закона не противоречит конституции республики. Также в инстанции отметили, что единый день голосования сократит затраты на проведения выборов, а также будет удобен для избирателей.

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