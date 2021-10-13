Дамаск, 14 октября, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Ракетную атаку военно-воздушных сил Израиля к югу от сирийского города Пальмира отражают средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии, 14 октября сообщает агентство SANA.

Mil.ru ПВО. Сирия

Огонь ведется со стороны пограничного района Эт-Танф, где находится база с военнослужащими США и западной коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку ВВС Израиля на востоке сирийской провинции Хомс.