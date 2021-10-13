Москва, 14 октября, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о системе прослеживаемости зерна, которая будет содержать информацию обо всех организациях, участвующих в производстве, хранении, переработке и реализации продукции. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Зерно в амбаре

Система начнет работу с 2022 года. Данные будут вноситься в неё непосредственно участниками зернового рынка. В систему будут добавлены сведения о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд, а также результаты государственного мониторинга и товаросопроводительные документы, которые необходимы для реализации продукции в России или поставок зерна на экспорт.

В ведомстве рассчитывают, что запуск новой системы повысит эффективность работы на рынке зерна и обеспечит контроль качества поставляемой продукции. Кроме того, государство сможет отслеживать вклад регионов в задачу обеспечения продовольственной безопасности страны.