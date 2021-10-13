Осло, 14 октября, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Ситуация в норвежском городе Конгсберге, где мужчина с луком и стрелами напал на прохожих, взята под контроль полицией. Об этом заявила норвежский премьер-министр Эрна Сульберг 13 октября в ходе пресс-конференции.

(сс) Daniel Aguilar Полиция

Глава правительства отметила, что понимает страх, который испытывают многие жители.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября несколько человек были убиты и еще несколько ранены в Конгсберге в результате нападения неизвестного, вооруженного луком и стрелами. Полиции удалось задержать преступника.