Москва, 14 октября, 2021, 00:36 — ИА Регнум. В некоторых вопросах российско-американских отношений появились подвижки после визита в Москву заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, заявила 13 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Не могу раскрывать все карты — всё-таки это переговоры за закрытыми дверями, — я могу единственное сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки, не решение этих вопросов, не снятие проблемы в принципе, но есть некоторые подвижки», — сказала она в эфире телеканала «Звезда».

Захарова добавила, что после встреч с представителями России Нуланд отправилась в Вашингтон с «достаточно длинным списком вопросов» для их скорейшего решения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что мгновенно выйти на прорывные договорённости между Россией и США не получается, поскольку в отношениях двух стран существуют «слишком большие авгиевы конюшни».