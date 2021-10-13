Осло, 14 октября, 2021, 00:36 — ИА Регнум. Число погибших в результате нападения неизвестного с луком и стрелами в Норвегии достигло пяти. Об этом 14 октября сообщает Норвежское телеграфное бюро (НТБ).

Стрельба из лука

Инцидент произошёл в городе Кунгсберг. Неизвестный с луком и стрелами был задержан полицией, он успел ранить несколько человек и убить четверых. Один из раненых позднее скончался в больнице, несмотря на усилия медиков. Точное количество пострадавших не сообщается, среди раненых есть сотрудник полиции в штатском.

Уточняется, что нападавший действовал в одиночку, поисков его сообщников в настоящее время полиция не ведёт. Злоумышленник до задержания успел побывать в нескольких районах города, где атаковал людей, используя лук и стрелы. Сотрудники полиции не исключают версию о теракте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении мужчины, вооружённого луком и стрелами, на людей в Норвегии.