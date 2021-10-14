Приштина, , 10:58 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 13 октября заявил журналистам, что прошедшая в этот день операция по разгрому контрабандистской сети, прошедшая в Пече, Северной и Южной Митровице, в Приштине и Звечане одновременно, была скоординирована с международными партнерами и была инициирована одной из партнерских служб — очевидно, речь идет о полиции или спецназе другой страны.

Бандиты Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Свечля подчеркнул, что операция не была направлена против сербского населения Косово.

«Хозяином аптеки, где реализовывалась крупная контрабанда и где было предпринято нападение на полицейских, был албанец, находящийся розыске. Ни Вучич, ни кто-то еще не может защищать Бесима Зечири от закона Республики Косово». Джеляль Свечля

По словам Свечли, судья и прокурор, привлеченные к проведению операции, были сербами, сербами же были представители отделения быстрого реагирования в Митровице, участвовавшие в операции. При этом среди арестованных и находящихся в розыске большинство составляли албанцы.

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