Приштина, , 12:38 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 13 октября заявила, что веттинг — то есть проверка прошлого на связи с криминалом и причастность к коррупции — в правоохранительной системе начнется уже в будущем году.

Альбулена Хаджиу Vetevendosje.org

Читайте также: Правительство Косово одобрило концепцию проведения чисток чиновников

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после заседания правительства Хаджиу выступила на пресс-конференции, в ходе которой рассказала, что веттинг планируется завершить в течение пяти лет.

Комментируя полицейскую операцию на севере Косово, в ходе которой произошли столкновения местного населения (по версии полиции — местных криминальных элементов, албанских и сербских) с полицией, Хаджиу заявила, что «преступность должна быть разгромлена».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что концепция веттинга была одобрена правительством Косово 13 октября. Теперь необходимо достичь парламентского консенсуса по вопросу веттинга и внести соответствующие изменения в Конституцию Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: С больной головы на здоровую: США обвинили сербов в насилии в Косово