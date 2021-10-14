Приштина, Сербия, 14 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В клиническом университетском центре Косово 13 октября сообщили о том, что в центре приняли роды у гражданки Афганистана, находящейся в Косово после эмиграции.

Минобороны.рф Беженцы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в результате кесарева сечения у 28-летней С.Ф. родился мальчик весом 3,7 кг. Состояние ребенка и матери оценивается как хорошее.

Напомним, всего в Косово прибыли около 400 граждан Афганистана, однако по просьбе правительства Альбина Курти их пребывание на территории края стараются сделать по возможности коротким.