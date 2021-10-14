Скопье, 14 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Сотрудники македонской полиции 13 октября арестовали 47-летнего гражданина Сербии М.А. на КПП «Богородица» за нелегальную перевозку мигрантов.

Пакистан

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мужчина перевозил 30-летнего гражданина Индии и 29-летнего гражданина Пакистана.

Эмигранты были размещены в центр размещения Виноюг в населенном пункте Джевджели и там ожидают решения своей дальнейшей судьбы.