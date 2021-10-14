Приштина, Сербия, 14 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Государственном департаменте США 13 октября призвали к спокойствию после того, как полицейские вступили в конфликт с местным населением в ходе операции по разгрому контрабандистской сети в Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Государственный департамент США

В США подчеркнули, что ведут сотрудничество с ЕС и НАТО с целью добиться снижения уровня напряженности.

Ранее в ИА REGNUM сообщалось, что события на севере Косово в США интерпретируют как противодействие «попытке косовских органов власти установить порядок и мир на всей территории Косово».