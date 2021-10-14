Приштина, Сербия, 14 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Глава полиции Косово Самедин Мехмети 13 октября выступил на пресс-конференции, в ходе которой объяснил происходящее на севере Косово сопротивлением криминальных элементов борьбе с контрабандой.

Режиссер Срджан Драгоевич «Раны», кадр из фильма 1998 года

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, если раньше сообщалось о том, что протестующие швырялись в полицейских камнями и тяжелыми предметами, то Мехмети подчеркнул, что протестующие организованно использовали военные ручные гранаты и стрелковое вооружение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что стрелковое вооружение применяли также албанские специальные подразделения, в результате чего получил огнестрельное ранение один из сербских протестующих.