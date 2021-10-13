Посёлок городского типа Рашка, Сербия, 14 октября, 2021, 00:29 — ИА Регнум. Во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем 13 октября в городе Рашка косовские сербы потребовали, чтобы Сербия защитила их от террора албанских боевиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Встреча состоялась после того, как албанские боевики утром этого же дня ворвались на север Косово и Метохии под предлогом борьбы с контрабандой. Они разгромили несколько магазинов в северной Митровице и Звечане, после чего недовольные сербы вышли на акции протеста. Полиция открыла огонь по демонстрантам, есть раненые.

«Если вы планируете защитить нас, мы вас просим, сделайте это. Если не планируете, мы должны защищаться сами, нас приперли к стенке», — цитирует издание Kossev обращение одного из участников встречи к президенту Вучичу.

«Заступитесь ли вы, господа Вучич и Вулин (министр внутренних дел Сербии — ИА REGNUM) за сербский народ или нам самим нужно организоваться? Как раньше, когда мы месяцами защищали мост (соединяющий северную и южную Митровицу — ИА REGNUM), когда стояли на баррикадах… Заступитесь за свой народ пока не поздно, чтобы не было погрома, чтобы мы не выносили своих детей в гробах», — заявил другой участник встречи президента Сербии.

Напомним, что в конце сентября усилиями Евросоюза был разрешен предыдущий кризис на севере Косово и Метохии, возникший вокруг правил использования автомобильных номеров на территории Косово, т. е центральной Сербии. Тогда албанские боевики заняли КПП Ярине и Брняк на севере края.