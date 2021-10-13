Париж, 14 октября, 2021, 00:16 — ИА Регнум. 13 октября французская Лига 1 утвердила решение, по которому чемпионат будет сокращен с 20 до 18 команд. Реформа вступит в силу после завершения сезона 2022/23, по итогам которого высший дивизион покинет четыре команды и только два клуба выйдут из Лиги 2.

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На данный момент после девяти сыгранных туров первое место в турнирной таблице Лиги 1 2021/22 с восемью победами и 24-мя очками занимает «Пари Сен-Жермен».

В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов УЕФА участвуют лишь две команды из Франции — «Лилль» и «Пари Сен-Жермен».