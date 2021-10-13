Минск, 14 октября, 2021, 00:09 — ИА Регнум. «В сентябре 2021 г. годовой прирост потребительских цен составил 10,2 процента», — сказано в опубликованном 13 октября сообщении Нацбанка Белоруссии.

Picserver.org Инфляция

Согласно опубликованной инфографике, в сентябре регулируемые цены и тарифы были на 10,4% выше сентября прошлого года. За этот же период сезонные цены на плодоовощную продукцию были повышены на 14,2%.

При этом базовая инфляция в сентябре отмечена на уровне 9,9% в годовом выражении, а агрегированный показатель трендовой инфляции составил 8,6%.

Темпы прироста свободных цен и тарифов в сентябре достигли максимума в годовом выражении на такие товарные позиции, как майонез (+26,7%), масло и жиры (+20,7%), ковры и ковровые изделия (+19,6%), яйца куриные (+18,1%). Ветеринарные услуги в годовом выражении стали дороже на 15,7%.

Темпы прироста регулируемых цен и тарифов в годовом выражении были зафиксированы в сентябре на максимальных показателях таких позиций, как лекарства (+21,1%), услуги по охране жилищ (+20,8%), топливо (78,7%), пассажирский регулируемый транспорт (+15,8%), табачные изделия (+12,3%). Дорожали также услуги связи, общежитий и другие связанные с госрегулированием услуги.

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