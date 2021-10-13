Минск, 13 октября, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 12 октября подписал декрет № 6, которым вносятся изменения в декрет № 5 от 15 декабря 2014 года «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций». Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, это сделано «в целях повышения кадрового потенциала государственных органов и организаций, а также реализации изменений, внесенных в Трудовой кодекс».

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

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«Декретом устанавливается обязанность руководителей государственных органов и организаций при приеме граждан на работу запрашивать их характеристики с предыдущих мест работы, а также сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности», — сказано в официальном комментарии.

Лукашенко определены требования к характеристике, о чём пресс-службой дано следующее разъяснение: «В ней должны будут отражаться профессиональные, деловые и моральные качества работника, сведения о соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины, отношение к государственным и общественным институтам».

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Документом также предусмотрено привлечение к ответственности за нарушение определенного им порядка приема на работу, выдачу характеристик с заведомо недостоверной информацией, а также нарушение сроков их выдачи.