Уотфорд, Великобритания, 13 октября, 2021, 23:54 — ИА Регнум. 16 октября в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» футбольный клуб «Уотфорд» в матче-открытие шестнадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Также этот матч станет первым для Клаудио Раньери после назначения на пост главного тренера «шершней».

В последний раз «Уотфорд» и «Ливерпуль» играли между собой 29 февраля в матче 28-го тура АПЛ прошлого сезона. Тот матч завершился крупной победой «Уотфорда» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Исмаила Сарр (54' Абдулай Дукуре,60' Трой Дини) и Трой Дини (72' Исмаила Сарр).

На данный момент «Ливерпуль» с четырьмя победами и пятнадцатью очками занимает вторую позицию в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Мерсисайдцы» остались единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в текущем сезоне.