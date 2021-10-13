Киев, 13 октября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Терпящее бедствие в Чёрном море судно Военно-морских сил Украины U811 «Балта» было возвращено на военно-морскую базу Юг в Одессе после капитального ремонта менее года назад.

Эмблема ВМС Украины

Как сообщало в ноябре 2020 года издание «Корреспондент», на судне был произведён ремонт винтов, донно-забортной арматуры и якорной цепи, заменена внешняя обшивка корпуса, обновлена протекторная защита, выполнен ремонт цистерн, пневматической, водяной забортной, пожарной, водоотливной, осушительной и гидравлической систем.

Судно было построено в Гданьске, принято в состав ВМФ СССР в ноябре 1987 года и базировалось в Севастополе. В 1997 году судно получило имя «Балта» и бортовой номер U811.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 13 октября стало известно, что судно «Балта» потеряло ход в Чёрном море в районе острова Змеиный.

В пресс-службе ВМС Украины сообщили, что «в результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, из-за чего судно получило повреждение». По информации военных, ситуацию удалось стабилизировать, угрозы для личного состава и вероятности потери судна нет.

«В настоящее время идёт операция по оказанию помощи аварийному судну и возвращению его в пункт постоянной дислокации», — сообщили в ВМС, уточнив, что к операции привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушных судна.