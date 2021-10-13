Минск, , 23:51 — REGNUM «В ЕАЭС планируют внести изменения в сфере электронной торговли, согласно которым НДС будет уплачиваться в стране потребления товара», — проинформировала 13 октября пресс-служба правительства Белоруссии по итогам переговоров белорусского вице-премьера Игоря Петришенко и члена Коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Руслана Бекетаева.

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«Мы на заседании Совета ЕЭК 5 октября рассматривали вопрос взимания косвенных налогов при трансграничной электронной торговле товарами. Это актуальная тема. Мы урегулировали вопрос, который связан с взиманием НДС при осуществлении услуг, но электронную торговлю товарами в нашем интеграционном объединении мы тоже должны в полной мере урегулировать, чтобы не было никаких серых схем», — сообщил Петришенко. Бекетаев сообщил об обсуждении вопросов налогообложения товаров из интернет-магазинов с белорусскими чиновниками — министром финансов, министром по налогам и сборам, а также с руководителем белорусского Госстаможкомитета. По его словам, позиция официального Минска «совпадает с теми принципами, которые мы продвигаем».

«Думаю, все это выльется в изменения в области электронной торговли товарами в ЕАЭС. Речь идет о том, что косвенные налоги (НДС) будут уплачиваться по месту потребления товара. Если, допустим, какая-то электронная площадка, зарегистрированная в любой из четырех стран, будет продавать продукцию гражданам Белоруссии, то налоги должны уплачиваться в стране, в которой потребляется товар», — добавил представитель ЕЭК.

Напомним, в Белоруссии с субъектов хозяйствования взимается НДС в размере 20% помимо других налогов и сборов. В других странах ЕАЭС налоговая нагрузка и расходы на ведение бизнеса существенно меньше. Белорусские потребители массово заказывают товары из интернет-магазинов России и Китая, что вселяет в минских «социально ориентированных» чиновников некоторую неудовлетворённость.

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