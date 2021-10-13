Тбилиси, 13 октября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. «Весь мир очень напряженно наблюдал за испытаниями в России ракетной системы С-500! Видеоматериал успешного испытания системы Министерство обороны России выложило 20 июля, и он обошел весь мир! После этого многое было напечатано в специализированных и обычных изданиях ведущих стран мира! В Грузии же всем было некогда, все эксперты были заняты «делом»… С-500 — это не результат улучшения какой-то системы: это нечто совершенно новое с удивительно большими возможностями. Это вершина высших технологий и настолько разрушительная система, что делает Россию неприкосновенной! Вся существующая западная или восточная авиация, ракетные системы, орбитальные космические корабли и прочее — все обнулилось. Нам нужно это знать хотя бы для того, чтобы люди не поддались глупым мыслям оставшегося мусора и глупым призывам и мирно присмотрели за собственной страной. Мир изменился — 30-летняя ложь, которая унизила страну, уносится течением. Время настало жестокое… Нужен ум, нужно присмотреть за собственной страной, усилить ее и вынести мусор с общественной и политической сцены». Это отрывок из поста грузинского эксперта Демура Гиорхелидзе, опубликованного на его странице в соцсети Facebook.

Militaryarms.ru ЗРС С-500 «Прометей»

На публикацию откликнулись другие пользователи, большая часть которых согласилась с оценками как российской ракетной системы, так и реакции на нее со стороны грузинского «политистеблишмента».

«А у нас опять говорят о «красной кнопке» и «ржавых» танках», — с возмущением в адрес грузинских политиков заметил пользователь А.Ш.

«И подчеркивают, какие они никчемные и отвратительные из-за своего вредительства», — ответил автор поста.

«Совершенно согласен. Но выхода пока не видно», — вступил в беседу пользователь Д.М.

«Выход — в разумной политике, в надежных политиках! Иного пути нет», — констатировал автор публикации.

«Ни способностей, ни ума, ни воли и желания ни у бутафорского президента Грузии, ни у откровенно старательного, но неспособного премьера нет», — отметила М.М.

«Несмотря на то, что моя научная деятельность почти 20 лет была связана с этой сферой и я прекрасно знаю, что есть что, о технических характеристиках ничего не говорю, и в этом формате это не нужно! Что это такое, естественно, я не знал, но что это будет, знал, потому что мой друг — заведующий закрытой кафедрой сильнейшего российского технического вуза, когда я пристал к нему и спросил, что там происходит, многозначительно ответил: происходит то, чего нигде не будет», — поделился с участниками обсуждения автор поста.

А пользователь Н.М. назвала российские вооружения чем-то из сферы фантастики и пожалела тех, кто успокаивает себя «развалом» России.

В заключение обсуждения аналитик заметил: «Если Россия не присмотрит за своими внутренними проблемами, никакие С-500 ее не спасут».