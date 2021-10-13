Приштина, Сербия, 13 октября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. В ассоциации журналистов Косово 13 октября сообщили, что свыше 20 албанских журналистов, пытавшихся заснять происходящее в ходе полицейской операции на севере Косово, стали жертвами агрессии, но ни у кого из них нет телесных повреждений.

Свобода слова

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Европейской федерации журналистов заявили, что продолжают поддерживать связь с МВД, требуя обеспечить безопасность журналистов, фоторепортеров и операторов.

По словам главы ассоциации журналистов Косово Джемайль Реджи, один из журналистов был вынужден прервать репортаж из-за того, что протестующие сербы швырнули в него питарду, у журналистов «Радио Свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Лепосавиче повредили оборудование и машину, на которой те передвигались.

В полиции Косово сообщают, что сербы бросали камни и другие тяжелые предметы в стражей порядка.