Екатеринбург, 13 октября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. 17 октября в Екатеринбурге (Свердловская область) на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче одиннадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет московский ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Марадишвили забивает в ворота Урала

В последний раз «Урал» и ЦСКА играли между собой 13 декабря в матче 18-го тура прошлого сезона. Тот матч завершился со счетом 2:2. Голы «красно-синих» на 12-й и 61-й минутах соответственно забили таранный форвард Илья Шкурин и атакующий полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич.

На данный момент после десяти первых туров чемпионата России по футболу ЦСКА и семнадцатью очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Урал» с двумя победами и девятью очками идет на двенадцатом месте.