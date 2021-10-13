Прага, 13 октября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Госпитализация 10 октября чешского президента Милоша Земана вызвана обострением печёночной энцефалопатии, сообщает 13 октября Denik N.

Президент Чехии Милош Земан

Отмечается, что о диагнозе сообщил источник в окружении Земана, а также источник в госадминистрации и ещё один — из врачебной среды.

При этом в Центральном военном госпитале в Праге не уточнили, с каким диагнозом госпитализирован президент. Медики, в том числе лечащий врач Земана, отказались разглашать причину плохого самочувствия пациента.