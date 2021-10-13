Лондон, 13 октября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. 13 октября изданиеEl Nacionalсообщило, что руководство лондонского «Челси» намерено в зимнее трансферное окно вернуть 30-летнего флангового нападающего сборной Бельгии Эдена Азара, который на данным момент выступает за мадридский «Реал». Также сообщается, что в сделку по возвращению Азара в «Челси» может быть включен фланговый защитник сборной Англии Рис Джеймс.

Fars News Agency Эден Азар

В текущем сезоне Эден Азар принял участие в восьми матча за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в матче с «Алавесом».

Эден Азар перешел в «Реал» 1 июля 2019 года из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 30-летнего нападающего, по оценкам порталаtransfermarkt,составляет 25 миллионов евро.