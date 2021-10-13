Приштина, , 23:46 — REGNUM В миротворческой миссии НАТО на севере Косово 13 октября прокомментировали потасовку, возникшую в ходе операции полиции Косово «по разгрому контрабандистской сети».

Солдаты НАТО в Косово U.S.Navy

Для журналистов албанского новостного агентства Telegrafi представители НАТО заявили, что поддерживают постоянный контакт с институтами власти Косово, в том числе и с полицией, которая проводила свою операцию во имя верховенства закона. Также в КФОР подчеркнули свою приверженность резолюции ООН по Косово 1244 и обеспечению безопасной среды и свободы передвижения для всех жителей Косово.

В КФОР также подчеркнули намерение поддерживать соглашение о «режиме стикеров», обязывающее сербских автомобилистов заклеивать специальными стикерами государственные символы Сербии на номерах.

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