Лондон, 13 октября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Британская электронная группа Hot Chip представила новую песню «Losing My Head (Superpitcher Dub)» и пожертвует все доходы от продаж трека на Bandcamp в EarthPercent.

(сс) StockSnap Музыка

«Losing My Head (Superpitcher Dub)» была записана во время сессий альбома Hot Chip «A Bath Full of Ecstasy», и, но была представлена лишь 13 октября, чтобы собрать деньги для группы по чрезвычайным ситуациям в области климата EarthPercent. Hot Chip говорит: «Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается наша отрасль при изменении методов работы, чтобы ограничить ущерб климату, мы считаем, что невероятно важно противостоять этим изменениям. Научный консенсус в отношении надвигающейся климатической чрезвычайной ситуации неопровержим, и мы все должны признать свою ответственность в попытке предотвратить ее. Честно говоря, на данный момент это должно быть нашим приоритетом номер один. Наше правительство постоянно терпит неудачу в этом, но нам нужно объединиться, чтобы показать лучший пример«.В дополнение к выпуску песни Hot Chip объявили о специальном шоу в Лондоне в следующем месяце, чтобы собрать больше денег для EarthPercent. На концерте будет представлена музыкальная кампания #NOMUSICONADEADPLANET от Emergency.