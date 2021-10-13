Лестер, Великобритания, 13 октября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс не намерен в ближайшее время покидать клуб и переходить в «Ньюкасл» на аналогичную должность. Об этом 13 октября сообщило изданиеThe Telegraph.

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

Ранее сообщалось, что Брендана Роджерса намерен переманить «Ньюкасл». «Сороки» готовы заплатить 16 миллионов евро в качестве компенсации.

На данный момент «Лестер Сити» под руководством Брендана Роджерса с восемью очками занимает тринадцатое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.

8 октября «Ньюкасл» за 358 миллионов евро приобрел фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Предыдущим владельцем клуба был Майк Эшли.