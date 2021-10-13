Приштина, 13 октября 2021, 23:32 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 13 октября провел встречу с представителями сербского населения Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политик заявил:
Один из прибывших на встречу с Вучичем заявил, что косовские сербы будут вынуждены защищаться, если в Белграде их защищать не хотят. Встреча прошла при посредничестве Горана Ракича, члена правительства Косово и лидера «Сербского списка», политической организации косовских сербов. Сам он заявил, что сербы «защитят все и всех, кого могут».
Перед встречей Вучич обсудил с европейским переговорщиком на переговорах между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком потасовку на севере Косово.
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