Приштина, Сербия, 13 октября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 13 октября провел встречу с представителями сербского населения Косово.

Цитата из видео на YouYube Горан Ракич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политик заявил:

Александр Вучич «Я не такой, как другие, и эта Сербия не такая, как кажется. Мы сохраним мир. Мы потребуем, чтобы НАТО выполнило свою работу».

Один из прибывших на встречу с Вучичем заявил, что косовские сербы будут вынуждены защищаться, если в Белграде их защищать не хотят. Встреча прошла при посредничестве Горана Ракича, члена правительства Косово и лидера «Сербского списка», политической организации косовских сербов. Сам он заявил, что сербы «защитят все и всех, кого могут».

Перед встречей Вучич обсудил с европейским переговорщиком на переговорах между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком потасовку на севере Косово.