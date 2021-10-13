Нью-Йорк, США, 13 октября, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Соглашение США, Британии и Австралии о постройке для австралийских ВМС атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS противоречит духу Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил 13 октября советник постоянного представительства Китая при ООН У Цзяньцзянь на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН по контролю над вооружениями.

Naval Base Kitsap (NBK) Подлодка проекта Seawolf ВМС США

По мнению У Цзяньцзяня, это приведет к гонке вооружений в регионе.

«Договоренности по созданию ядерных подводных лодок между США, Австралией и Великобританией противоречат духу Договора о нераспространении ядерного оружия. Такие шаги приведут к гонке вооружений и усилят напряженность в регионе. Двойные стандарты США и Великобритании по сотрудничеству в ядерной сфере неизбежно приведут к негативным последствиям для политического и дипломатического решения вопросов нераспространения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал китайский дипломат.

«У международного сообщества есть все основания задать Австралии вопрос о том, насколько она серьезна в выполнении своих обязательств по нераспространению», — добавил представитель КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия, Британия и США 15 сентября объявили о создании нового военного альянса AUKUS и передаче Австралии американских технологий для постройки как минимум восьми атомных подводных лодок.