Минск, , 23:10 — REGNUM «Совет министров принял 12 октября постановление № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Согласно документу, подписчикам экстремистских Telegram-каналов грозит уголовная ответственность», — сообщил 13 октября белорусский государственный телеканал «ОНТ» со ссылкой на сомнительный ТГ-канал «ГУБОП».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно сообщению, «подписчиков запрещенных Telegram-каналов начнут приравнивать к участникам экстремистского формирования». Читателям не одобренных госцензурой новостей и других материалов «грозит до 7 лет лишения свободы по статье 361−1», проинформировал гостелеканал.

«ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях», — проинформировал белорусский гостелеканал со ссылкой на сообщение «ведомства».

Отметим, что названная статья УК Белоруссии предусматривает ответственность за «создание экстремистского формирования либо участие в нём». Также отметим, что в белорусских силовых структурах нет ведомства с аббревиатурой «ГУБОП» — есть ГУБОПиК МВД — главное управление министерства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Оно не является ведомством. Кроме того, принадлежность к министерскому структурному подразделению заявленного пропагандистами телеграм-канала ни ГУБОПиК, ни министерством не подтверждена. Совмин Белоруссии официально проинформировал о совершенно другом содержании постановления № 575 от 12 октября, которое не опубликовано и не вступило в силу.

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