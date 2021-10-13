Милан, Италия, 13 октября, 2021, 23:08 — ИА Регнум. 13 октября на официальном сайте «Милана» сообщили, что 26-летний голкипер сборной Франции Майк Меньян перенес операцию на запастье левой руки и пропустит около 10 недель (2,5 месяца).

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Также сегодня «Милан» объявил о подписании однолетнего соглашения с 38-летним экс-голкипером «Ромы» Антонио Миранте.

В текущем сезоне Майк Меньян принял участие в девяти матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых пропустил десять мячей. Француз отстоял три матча «на ноль».

Меньян перешел в «Милан» 1 июля 2021 года из «Лилля» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость голкипера сборной Франции, по оценкам порталаtransfermarkt, составляет 25 миллионов евро.